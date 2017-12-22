المشيطي: البيعة تدفعنا بحماس نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التي صادفت يوم الخميس عامها الثالث.

وقال المهندس المشيطي ” أرفع أسمى التهاني مقرونة بالتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، مجددين لهم بيعة عهد ووفاء.. في المنشط والمكره ” ، كما نوه معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بالإنجازات المتتالية على كافة الأصعدة، سواء في الدفاع عن أراضينا الغالية أو في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بالإضافة إلى القفزات التنموية والإصلاح الذي طال جميع الجهات وفي كل المستويات، وعلى رأسها كف يد الفساد.

ونوه بأن هذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي الكريم تأتي متزامنة مع إعلان ميزانية الخير والنماء كأعلى ميزانية في تاريخ المملكة بالرغم من مستويات أسعار البترول العالمية المتدنية.

وأضاف المهندس المشيطي أن البيعة مصدر ” إلهام ” لمزيد من العطاء والبذل والتضحية، ومن جانب آخر فهي أيضا مصدر فخر لكل مواطن بما تحقق على الصعيدين المحلي والدولي، مبيناً أن ذكرى البيعة الثالثة تتزامن مع مرور المملكة بمرحلة إقتصادية وتنموية حاسمة، لها دلالاتها وأعتباراتها الإقليمية والدولية كإحدى دول العشرين الأكبر اقتصاداً على مستوى العالم.

وقال ” المشيطي أن البيعة تدفعنا بحماس نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنكون أمة رائدة بين الأمم على مختلف الأصعدة، وجاءت رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من برامج، لتنفيذ رؤية ممكنة بإذن الله لتحقيق الريادة التي نحن أهل لها، والتي تضمنت العديد من المشاريع التنموية لوزارة البيئة والمياه والزراعة ولعشرات المليارات من الريالات، تحقيقاً لما يصبو إليه أيده الله والذي يذكره في محافل عديده وكان جلياً واضحاً في حديثة التاريخي يحفظه في مجلس الشورى، بأن التنمية شاملة المواطن السعودي في جميع مناطق المملكة، والتي تأتي وفق رؤية حكيمة متفائلة و متوازنة تستشرف المستقبل إنطلاقاً من واقعنا المشرق ومبادئنا الراسخة نحو البناء والنماء والإزدهار والصلاح والإصلاح.