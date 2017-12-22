هيئة أمريكية تحذر من مسابقات الفيسبوك

واشنطن(صدى):

حذرت هيئة إنقاذ القانون الأمريكية، من المشاركة في مسابقات الفيسبوك، موضحة أن المشاركة في هذا النوع من المسابقات الترفيهية تتطلب إدخال البيانات الشخصية مما يجعل الحساب فريسة سهلة للاختراق.

وأكدت شرطة ساتون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن يبدو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاختبارات والمسابقات ترفيهية وللتسلية ولكن في حقيقة الأمر هي مصممة من أجل اختراق وسرقة الحسابات لإنشاء حسابات ائتمانية بأسماء وهمية.

يعد الإفصاح عن البيانات التي تتعلق باسم معلمك أو صديقك المفضل أو مكان ميلادك أول حيوان أليف امتلكته أول سيارة امتلكتها تعتبر من الأسئلة الأمنية، التي تسأل عند إنشاء الحساب الإلكتروني، أو حساب في البنك، أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي ما يجعل عملية اختراق حسابك وسرقة بياناتك أمر سله بالنسبة للهاكرز.