دراسة: العازبين والأرامل أكثر عرضه للوفاة من المتزوجين
كشفت دراسة أجريت في جامعة Emory في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ الأشخاص العازبين أو الأرامل أو المطلقين هم أكثر عرضة للوفاة بسبب مشكلات في القلب من أولئك المتزوجين.
ووجد فريق البحث أن عدم الارتباط قد يزيد احتمال الوفاة لأسباب مختلفة بنسبة 24% ونتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45% .
ولفتوا إلى أن الخطر يزداد بنسبة 71% لدى الأرامل و41% لدى المطلقين. فيما يصل لدى الأشخاص الذين لم يتزوجوا يوماً إلى 40 %.
وقد أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مؤثرة أخرى مثل الأمراض والأدوية والوضع المادي والاجتماعي. وكشفوا احتمال إصابة الأشخاص العازبين بمرض الشريان التاجي وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى التأكيد من خلال بحوث جديدة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
الآعمار بيد الله ماهي بيد الآطباء الآمريكان😁☺
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
يعني بنموت قبل المتزوجين. طيب حلوا علشان يرثونا لان مالنا وريث.
والله انها دراسه كذب. بس وخروا عنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
😁👍
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 24 ساعة
كذب في. كذب اعرف بنات ماتزوجن واصلن فوق ٥٠ ماشاء الله ولا بهم شي ولارمله والمطلقه بعد وكله مقدر ومكتوب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه اللي اشوفه العكس
دراسة خنفشارية
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 19 ساعة
ابك ابك ابك ؤش هالهرج وش ذي العلوم الله ينصرني عليكم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😭😭😭😭😭😭😭 ..
..
يارب زوجني بأسرع ؤقت قبل افقد عقلي .. 😌😌🙊
برق[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 18 ساعة
يامساكين بتموتون قبلنا ههههههههه أحسن خل نرتاح منكن وننفك
من شركم 😂😂😂
مع اني اشوف بعض العزوبيه هنا كل يوم يزدادون نشاط وحيويه
ولا حولهم بوادر موت ولا حتى ريحته 😁
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههه بسم الله على النسوان متزوجه ويلا عزباء
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 17 ساعة
والله اللي نشؤفه ان اكثريه اللي يموتون رجال
كلكم ترؤحون بالحوادث 🙂🙂🙂🙂..
..
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههه اسكتي بس بيجيهم العلوم بعد شهر ١٠ 😏😏
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 17 ساعة
😁😁😁😌😌😌
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههه😅😚. الوحدة شينه . وألأعمار بيد الله سبحانه .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 16 ساعة
العيد بيصيرعيدين ويمكن مقابرجماعيه الله يمنعنا😁☺
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 16 ساعة
كل إبن أنثى وإن طالت سلامته / يوما على آلت حدباء محمولا // والموت جايك لو تقع جوف صندوق
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يطول في أعمارنا على طاعته. وفي عين الحسود عود
alfahd42[ عدد التعليقات: 13262 ] نشر منذ 5 ساعات
امين