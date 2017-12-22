دراسة: العازبين والأرامل أكثر عرضه للوفاة من المتزوجين

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة أجريت في جامعة Emory في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ الأشخاص العازبين أو الأرامل أو المطلقين هم أكثر عرضة للوفاة بسبب مشكلات في القلب من أولئك المتزوجين.

ووجد فريق البحث أن عدم الارتباط قد يزيد احتمال الوفاة لأسباب مختلفة بنسبة 24% ونتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45% .

ولفتوا إلى أن الخطر يزداد بنسبة 71% لدى الأرامل و41% لدى المطلقين. فيما يصل لدى الأشخاص الذين لم يتزوجوا يوماً إلى 40 %.

وقد أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مؤثرة أخرى مثل الأمراض والأدوية والوضع المادي والاجتماعي. وكشفوا احتمال إصابة الأشخاص العازبين بمرض الشريان التاجي وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى التأكيد من خلال بحوث جديدة.