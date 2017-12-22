بالفيديو.. ألعاب نارية تسقط فنانا كويتيا على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان الكويتي بلال الشامي على المسرح أثناء حفل غنائي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني البحريني بسوق المباركية بالكويت.

وأصيب الشامي نتيجة سقوط ألعاب نارية على وجهه فأوقف الغناء وسقط على المسرح، وقال إن الواقعة أظلمت الدنيا أمامه وأضطر للذهاب إلى أحد المستشفيات بسبب تضرر أحد عينيه.