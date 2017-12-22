تشكيل ” البرسا ” في مبارة الكلاسيكو غدا

ماجد محمد(صدى):

تقام غدا مبارة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة إسبانية تشكيل فريق البرسا، ويضم التشكيل كلا من:

تير شتيجن في حراسة المرمى.

وجيرارد بيكيه وفيرمايلين وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا في الدفاع.

وبوسكيتس وراكيتيتش وإنيستا وباولينيو في الوسط.

وميسي وسواريز في الهجوم.

يذكر أن برشلونة يتصدر بطولة الدوري الإسباني برصيد 42 ، بينما يحتل الريال المركز الرابع برصيد 32 نقطة.