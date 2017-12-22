25 ألف طلب إلكتروني للبكالوريوس والدبلومات بجامعة نجران
أعلن الدكتور زهير بن حسن العمري، عميد القبول والتسجيل بجامعة نجران، تقديم 25120 طلب قبول إلكتروني للبكالوريوس والدبلوم والدبلومات التربوية.
وأكد ” العمري ” استيعاب جميع المتقدمين والمتقدمات من خريجي الثانوية وخريجاتها لآخر سنتين من ثانويات المنطقة، وذلك في المرحلتين الأولى والثانية للقبول، سواء في المقر الرئيس للجامعة في نجران، أو مقارها في شرورة، وحبونا، ويدمة.
وأشار إلى تنظيم جناح تعريفي في مجمع ” رويال سنتر ” للتعريف بخدمات القبول وآلية التسجيل، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المتقدمين لتسهيل عملية التقديم ، حيث تمكنت العمادة من خدمة أكثر من 1700 مستفيد في 10 أيام من زوّار الجناح.
ويذكر أن بوابة القبول الإلكتروني بجامعة نجران للعام الجامعي 1438 / 1439، قد أغلقت يوم الإثنين الماضي، بعد ثلاث مراحل على مدى 170 يوماً.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يوفقهم جميعا