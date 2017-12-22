25 ألف طلب إلكتروني للبكالوريوس والدبلومات بجامعة نجران

راشد آل شريه(صدى):

أعلن الدكتور زهير بن حسن العمري، عميد القبول والتسجيل بجامعة نجران، تقديم 25120 طلب قبول إلكتروني للبكالوريوس والدبلوم والدبلومات التربوية.

وأكد ” العمري ” استيعاب جميع المتقدمين والمتقدمات من خريجي الثانوية وخريجاتها لآخر سنتين من ثانويات المنطقة، وذلك في المرحلتين الأولى والثانية للقبول، سواء في المقر الرئيس للجامعة في ‫نجران، أو مقارها في ‫شرورة، و‫حبونا، ويدمة.

وأشار إلى تنظيم جناح تعريفي في مجمع ” رويال سنتر ” للتعريف بخدمات القبول وآلية التسجيل، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المتقدمين لتسهيل عملية التقديم ، حيث تمكنت العمادة من خدمة أكثر من 1700 مستفيد في 10 أيام من زوّار الجناح.

ويذكر أن بوابة القبول الإلكتروني بجامعة نجران للعام الجامعي 1438 / 1439، قد أغلقت يوم الإثنين الماضي، بعد ثلاث مراحل على مدى 170 يوماً.