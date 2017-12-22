بالصور.. ضبط مصنع خمور بالرياض
ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الرياض، مصنعا لتحضير الخمور بحي منفوحه.
كما اكتشفت القوة اخفاء أصحاب المصنع على مخالف لنظام الإقامة والعمل، اثيوبي الجنسية، بإحدى الشقق.
وقد تم ضبط 11 برميل و 120 زجاجة مسكر، وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاف الاثيوبي المخالف؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف حملة ” وطن بلا مخالف ” .
احمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد
هذه فايدة السعودي من الاجانب ارهاب وخمور وسرقات وغش وووو وننتظر المزيد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
قواكم الله…
نظفوا البلد منهم…