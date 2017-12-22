بالصور.. ضبط مصنع خمور بالرياض

عادل الحربي(صدى):

ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الرياض، مصنعا لتحضير الخمور بحي منفوحه.

كما اكتشفت القوة اخفاء أصحاب المصنع على مخالف لنظام الإقامة والعمل، اثيوبي الجنسية، بإحدى الشقق.

وقد تم ضبط 11 برميل و 120 زجاجة مسكر، وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاف الاثيوبي المخالف؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف حملة ” وطن بلا مخالف ” .