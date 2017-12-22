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زوج الفنانة أمل بشوشه يخطف الأنظار بوسامته

زوج الفنانة أمل بشوشه يخطف الأنظار بوسامته
أماني الغامدي(صدى):

خطف زوج الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضه ، الانظار بوسامته في أحدث صورة له برفقة أمل .

وشاركت أمل جمهورها ومتابعيها بأحدث صورة لها مع زوجها وعلقت عليها ” يا كلّ ما أملك ” بالإشارة الى زوجها.

وفي حين انهالت التعليقات الّتي أثنت على جمال أمل بوشوشة، وردت مجموعة من التعليقات الّتي أشادت بوسامة وليد عواضة فأسر قلوب المعجبات بظهوره مع زوجته.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يوم واحد

بوسامته ….باسم الله

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يوم واحد

وين والوسامة وين هو استغفر الله

[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 19 ساعة

اهب عليش والبعل ماشاء الله 💘💘😌😌😌😌
هذا اللي يبرد القلب ويدفي الاعضاءء شتاءً 😂😂

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