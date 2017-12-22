زوج الفنانة أمل بشوشه يخطف الأنظار بوسامته

أماني الغامدي(صدى):

خطف زوج الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضه ، الانظار بوسامته في أحدث صورة له برفقة أمل .

وشاركت أمل جمهورها ومتابعيها بأحدث صورة لها مع زوجها وعلقت عليها ” يا كلّ ما أملك ” بالإشارة الى زوجها.

وفي حين انهالت التعليقات الّتي أثنت على جمال أمل بوشوشة، وردت مجموعة من التعليقات الّتي أشادت بوسامة وليد عواضة فأسر قلوب المعجبات بظهوره مع زوجته.