زوج الفنانة أمل بشوشه يخطف الأنظار بوسامته
خطف زوج الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضه ، الانظار بوسامته في أحدث صورة له برفقة أمل .
وشاركت أمل جمهورها ومتابعيها بأحدث صورة لها مع زوجها وعلقت عليها ” يا كلّ ما أملك ” بالإشارة الى زوجها.
وفي حين انهالت التعليقات الّتي أثنت على جمال أمل بوشوشة، وردت مجموعة من التعليقات الّتي أشادت بوسامة وليد عواضة فأسر قلوب المعجبات بظهوره مع زوجته.
الجنتل 2011[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يوم واحد
بوسامته ….باسم الله
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يوم واحد
وين والوسامة وين هو استغفر الله
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 19 ساعة
اهب عليش والبعل ماشاء الله 💘💘😌😌😌😌
هذا اللي يبرد القلب ويدفي الاعضاءء شتاءً 😂😂