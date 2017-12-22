” المواصفات ” تطالب بالالتزام بلائحة ترشيد استهلاك المياه

حمود العنزي(صدى):

أكدت هيئة المواصفات أنه على الموردين والتجار الالتزام بتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية لترشيد استهلاك المياه، وتجنب العقوبات، مشيرة إلى منع صناعة واستيراد وعرض المنتجات الغير مطابقة للائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وقال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” على الموردين والتجار والمصنعين الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.. لتجنب تطبيق العقوبات ومنع تداول منتجاتهم ” .