” الصحة ” : 600 مستشفى وعيادة جاهزة لاستقبال الراغبات في استخراج ” رخصة قيادة “

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن عدد المستشفيات والعيادات الطبية الجاهزة لإجراء فحص اللياقة الطبية اللازمة للسيدات الراغبات في استخراج رخصة القيادة.

وأوضحت الوزارة أنها هيأت أكثر من 600 مستشفى وعيادة طبية لإجراء فحص ” اللياقة الطبية ” للسيدات أحد الشروط الأساسية لاستخراج رخصة القيادة ، مؤكدة عدم وجود فرق لدى الوزارة فيما يخص فحص اللياقة الطبية، للحصول على رخص القيادة للنساء عن الذكور.

واضافت أن اجتياز الفحص الطبي شرطاً أساسياً لاستخراج رخص القيادة، إضافة إلى كون المتقدم لائقاً جسدياً وعقلياً، وأن يجتاز فحص النظر، كما شددت الإدارة العامة للمرور أخيراً على ضرورة اجتياز الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر بوابة أبشر.