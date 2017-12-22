بالفيديو.. سيدة تجر كلبها خلف سيارتها تثير غضب المتابعين

واشنطن(صدى):

اثارت سيدة أمريكية موجه غضب واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب انتشار مقطع فيديو مرعبا، وهي تجر كلبا خلف سيارتها في مدينة هونولولو بهاواي .

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تجر كلبها خلف سيارتها، بعد أن قيدته من رقبته بحبل في مؤخرة سيارتها، ورصد الفيديو أحد السائقين الذي قرر تغيير إتجاهه وملاحقة السيارة، ليجد السيارة تتوقف وتخرج منها سيدة والكلب يقف على قدميه مرة أخرى.