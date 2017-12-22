بالفيديو.. سيدة تجر كلبها خلف سيارتها تثير غضب المتابعين
اثارت سيدة أمريكية موجه غضب واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب انتشار مقطع فيديو مرعبا، وهي تجر كلبا خلف سيارتها في مدينة هونولولو بهاواي .
وظهرت السيدة في الفيديو وهي تجر كلبها خلف سيارتها، بعد أن قيدته من رقبته بحبل في مؤخرة سيارتها، ورصد الفيديو أحد السائقين الذي قرر تغيير إتجاهه وملاحقة السيارة، ليجد السيارة تتوقف وتخرج منها سيدة والكلب يقف على قدميه مرة أخرى.
قهوة الصباح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
أين حقوق الحيوان من تصرفها!!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
مجرمه ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
هذا أفضل من المعايطة في الطائف الذي ربط كلبا مثله خلف سيارته ومشى بسرعه جنونيه الا ا ن مات الكلب
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
هذا أفضل من المعايطة في الطائف الذي ربط كلبا مثله خلف سيارته ومشى بسرعه جنونيه الا ا ن مات الكلب
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
هذا افضل من المهايطي ……………………………………
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
اغوذ بلله من حالها😣
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
يمكن وراعين رابطينه وهي متدري عنه🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 16 ساعة
حسبي الله علاها مافي قلبها رحمه .😡😡😡.