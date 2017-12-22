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بالفيديو.. سيدة تجر كلبها خلف سيارتها تثير غضب المتابعين

بالفيديو.. سيدة تجر كلبها خلف سيارتها تثير غضب المتابعين
واشنطن(صدى):

اثارت سيدة أمريكية موجه غضب واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب انتشار مقطع فيديو مرعبا، وهي تجر كلبا خلف سيارتها في مدينة هونولولو بهاواي .

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تجر كلبها خلف سيارتها، بعد أن قيدته من رقبته بحبل في مؤخرة سيارتها، ورصد الفيديو أحد السائقين الذي قرر تغيير إتجاهه وملاحقة السيارة، ليجد السيارة تتوقف وتخرج منها سيدة والكلب يقف على قدميه مرة أخرى.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد

أين حقوق الحيوان من تصرفها!!

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

مجرمه ,,

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

هذا أفضل من المعايطة في الطائف الذي ربط كلبا مثله خلف سيارته ومشى بسرعه جنونيه الا ا ن مات الكلب

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

هذا أفضل من المعايطة في الطائف الذي ربط كلبا مثله خلف سيارته ومشى بسرعه جنونيه الا ا ن مات الكلب

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

هذا افضل من المهايطي ……………………………………

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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