بالصورة.. زوجة راغب علامة تبهر المتابعين بإطلالتها الجريئة

أماني الغامدي(صدى):

أذهلت جيهان زوجة الفنان اللبناني راغب علامة المتابعين عبر تطبيق انستجرام ، بأطلالتها الجريئة والعفوية .

ونشر نجل الفنان اللبناني راغب علامة، خالد، عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورته برفقة والدته جيهان التي ظهرت بإطلالة جريئة وهي تجلس خلف ابنها البكر، على متن دراجة نارية.

إلّا أنّ جيهان وخالد حرصا على الحفاظ على سلامتها، إذ أنّهما ظهرا في الصورة، وهما يعتمران خوذة للرأس.

وعلّق الشاب على الصورة، مُعلناً أنّه يفضّل قضاء يوم الأحد بهذه الطريقة، كما أنّه وضع رمز ” التاج ” فوق رأس والدته.