عباس: المملكة لم تتأخر عن دعمنا.. والرياض ترفض قرار ترامب

نايف السالم(صدى):

انعقد اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، بباريس لبحث التطورات الناجمة في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي، الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكد عباس على أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكل استثمارا بالسلام، كما أننا نتمسك بالتوصل إلى حل بالطرق السلمية والمظاهرات دليل على ذلك، ونواصل العمل على إتمام المصالحة الفلسطينية رغم العقبات الكثيرة.

وأشاد عباس بدور المملكة في مساندة القضية الفلسطينية، قائلا : ” الملك سلمان أبلغني أن الرياض لن تقبل بحل لا يعترف بالقدس عاصمة لفلسطين ” وتابع : ” المملكة لم تتأخر يوما عن دعمنا ” .

ومن جهته قال ماكرون، أن فرنسا متمسكة بحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن حل الدولتين سيؤدي حتما إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أكد الرئيس الفرنسي، على اعتراف بلاده بدولة فلسطين، ولكن سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب وليس تحت الضغط.