بالفيديو.. مغامر يخاطر بحياته بالقفز فوق مبني من 43 طابق

لندن(صدى):

تحدي المغامر البريطاني الشهير ديفيد نيلمس 23 عامًا، الموت، وقفز فوق مبنى من 43 طابقًا في دبي.

وظهر ديفيد في مقطع فيديو متداول وهو على حافة ناطحة سحاب “ الدار ” في دبي ، قبل أن يقفز فوق الفجوات الهائلة في سقف المبنى، على ارتفاع 242 قدمًا فوق سطح الأرض.

ولم يظهر المجازف أي علامات تردد وهو يخاطر بحياته فوق ناطحة السحاب، حيث يمكن لأصغر خطأ أن يكلفه حياته.

وقال ديفيد في تصريحات إعلامية : كنت ماهرًا بطبيعتي وسريع التعلم، وساعدتني خلفيتي في الجمباز أيضًا .

وأضاف: عندما تتدرب على قفزة 10 آلاف مرة على الأرض، فيكون الارتفاع مجرد عقبة يمكن تخطيها بالهدوء والثقة.