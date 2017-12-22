الشيخ الحذيفي يحذر من انتشار الطلاق ويوضح أسبابه

نايف السالم(صدى):

سلط إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. علي الحذيفي الضوء على كثرة ” الطلاق ” في هذا الزمان بسبب الاستخفاف بعقد النكاح واستسهال الطلاق .

ولفت الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النوبي إلى أن من أكبر أسباب الطلاق هو الجهل بأحكامه في الشريعة وعدم التقيد بالقرآن والسنة ، مؤكدا أن الشريعة أحاطت عقد الزواج بكل رعاية وعناية وحفظته بسياج من المحافظة عليه لئلا يتصدع وينهدم ويتزعزع أمام عواطف الأهواء ، وعلى الزوج والزوجة أن يصلحا أمور الخلاف في بدايته لئلا يزداد خلافا ، وعلى الزوجين أن يعرف كل منهما صاحبه فيأتي كل منهما ما هو أرضى لصاحبه ويجتنب كل منهما مالا يحب الآخر .

وأكد الحذيفي أن من أسباب دوام الزواج وسعادته الصبر والتسامح فمرارة صبر قليل يعقبه حلاوة دهر طويل وما استقبلت المكروهات بمثل الصبر قال الله تعالى : ” إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ” .

ومن أسباب دوام الزواج تقويم الزوج ما اعوج من أخلاق المرأة بما أباحه الشرع وأذن فيه ، قال تعالى: ” فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ” .

وطالب على القضاة الإصلاح بين الزوجين فيما يرفع إليهم من القضايا حتى يتم الاتفاق وينتهي الطلاق وحق المرأة على الزوج عشرتها بالمعروف وسكنها الذي يصلح لمثلها والنفقة والكسوة وبذل الخير وكف الأذى والضرر عنها ، وقد يكون السبب في الطلاق من المرأة لبذاءة لسانها وسوء خلقها وجهلها فعليها أن تقوّم أخلاقها وتطيع زوجها وتبذل جهدها في تربية أولادها التربية الصحيحة ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ” .