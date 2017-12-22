بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط مستودعاً لتخزين مواد نظافة مغشوشة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شرطة الرياض؛ متمثلة بمركز شرطة منفوحة، بالتعاون مع فرق وزارة التجارة، من ضبط مستودع لتخزين مواد النظافة المغشوشة، خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

وأوضحت أنه تمّ ضبط مستودع معد لتخزين المستحضرات وأدوات النظافة المقلّدة وغير الصحية بما يقارب عدد (٣٠٠٠) عبوة صابون سائل وكريمات، وبعض الأدوات الكهربائية المقلّدة بما يقارب ١٥٠٠ توصيلة كهربائية.. وجرى اتخاذ اللازم في القضية.