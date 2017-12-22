سيدة في دعوى خلع ” جوزي قصير أوي وبخيل “
تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع لإحدى محاكم الأسرة في مدينة إمبابة المصرية ، مؤكده ” جوزي قصير وأنا أطول منه ” .
وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، إنني تزوجت بعامل السباكة لمدة ثلاثة أشهر فقط ، وكان زواجهما تقليدي ، وعندما تقدم لخطبتها أصابتها حالة من الضحك لقصر قامته، إلا أنها وافقت بعد ذلك لظهوره منكسرًا ومتواضعًا، إضافة إلى تيسر حالته المادية ، وتحمله تكاليف الفرح كاملة .
وتابعت ، مع مرور شهر على الزواج، ظهرت على الزوج بوادر صفة البخل التي لازمته طوال الحياة، إلا أنه أخفاها خلال علاقتهما قبل الزواج، ومع ذلك تحمّلت صعوبات فرق القامة بيننا، وبدأت الخلافات بعد نفاد المواد الغذائية الموجودة بمنزلنا وعندما واجهته، رد: مفيش مصروف، أنا اللي هجيب كل حاجة ” .
وأضافت ، مع ضيق الحال تركت المنزل واضطريت للعيش في منزل والدي ولم يكترث زوجها لتوفير النفقات، بل ظل يثير مشاكل أكثر لتركها أكبر فترة ممكنة بمنزل والدها.
تابعت الزوجة : ” تحمّلت الكثير حتى أحرجنى أمام أهلي وأصدقائي في المناسبات الخاصة، بسبب قصر قامته، فخلال أي زفاف لإحدى قريباتها، يدخل المعازيم في وصلة ضحك لا تتوقف، لم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل كان يرفض أعطائي 5 جنيه، وقال لي بصوت عالٍ أمام الحضور “روحي خدي من أبوكي ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
عقلك سفيه انتي وياه😂😊قصر قامه ومهاترات مين يدفع للمصروفات طيب كان تعاونتو كلن يصرف من جهته😁☺
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ يوم واحد
مأمن اقتناع من البدايه ليه توافقين ويضحكون ع خلقه الله قله حياء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
وين في البدايه ما شفتيه ورفضتيه مره وحده
ولا ما اقتنعتي الا بعد قرقرة النساء من حولك ونظرتك الممقوته
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
زواج على طمع…
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة
طيب ليه وافقتي علاه من أالبدايه يا كمخه .؟؟؟؟؟.
ولا هو قصير قامه وذاك شسموه؟ قصير بعد .؟؟؟؟.
🤣😂😅😁😆😂🤪😜😂😂😂😂😂😂.