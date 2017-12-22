سيدة في دعوى خلع ” جوزي قصير أوي وبخيل “

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع لإحدى محاكم الأسرة في مدينة إمبابة المصرية ، مؤكده ” جوزي قصير وأنا أطول منه ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، إنني تزوجت بعامل السباكة لمدة ثلاثة أشهر فقط ، وكان زواجهما تقليدي ، وعندما تقدم لخطبتها أصابتها حالة من الضحك لقصر قامته، إلا أنها وافقت بعد ذلك لظهوره منكسرًا ومتواضعًا، إضافة إلى تيسر حالته المادية ، وتحمله تكاليف الفرح كاملة .

وتابعت ، مع مرور شهر على الزواج، ظهرت على الزوج بوادر صفة البخل التي لازمته طوال الحياة، إلا أنه أخفاها خلال علاقتهما قبل الزواج، ومع ذلك تحمّلت صعوبات فرق القامة بيننا، وبدأت الخلافات بعد نفاد المواد الغذائية الموجودة بمنزلنا وعندما واجهته، رد: مفيش مصروف، أنا اللي هجيب كل حاجة ” .

وأضافت ، مع ضيق الحال تركت المنزل واضطريت للعيش في منزل والدي ولم يكترث زوجها لتوفير النفقات، بل ظل يثير مشاكل أكثر لتركها أكبر فترة ممكنة بمنزل والدها.

تابعت الزوجة : ” تحمّلت الكثير حتى أحرجنى أمام أهلي وأصدقائي في المناسبات الخاصة، بسبب قصر قامته، فخلال أي زفاف لإحدى قريباتها، يدخل المعازيم في وصلة ضحك لا تتوقف، لم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل كان يرفض أعطائي 5 جنيه، وقال لي بصوت عالٍ أمام الحضور “روحي خدي من أبوكي ” .