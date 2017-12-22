المصرف المركزي الليبي يؤكد استمراره بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر

واس(صدى):

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس فى بيان له اليوم على موقعه، عن استمراره في بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر خلال العام المقبل 2018 بسعر الصرف الرسمي. وحدد المصرف في بيانه مبلغ 500 دولار أمريكي لكل فرد في الأسرة، بإضافة 100 دولار عن العام الحالي 2017.

وأوضح المصرف، أن إجراءات تنفيذ مخصصات النقد الأجنبي وإيداعها في حسابات الزبائن لعام 2017 مستمرة إلى نهاية ديسمبر الجاري.

وأكد، أنه يحق لكل مواطن الاستفادة من أي رصيد نقد أجنبي متبقي في حسابه مستقبلا في حال لم يقم بتصريفها العام الحالي.

كما أكد المركزي استمراره في العمل بنظام الحوالات المباشرة لأغراض الدراسة والعلاج بالخارج بسقف 7.500 دولار لكل مستحق وفقًا للضوابط المعمول بها.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن بداية العام الجاري بيع 400 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة بالسعر الرسمي المحدد من قبل المصرف.