بالصور.. تعليم الرياض يختتم دورة لتأهيل المعلمين على استراتيجيات تدريس القرآن الحديثة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دورة تدريس القرآن الكريم والتي أقامها قسم التربية الإسلامية بالإدارة حيث أقيم الحفل الختامي تحت رعاية مساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام بمسرح مدارس الجودة الأهلية بحضور العديد من مديري مكاتب التعليم ومشرفي العموم ومشرفي الإدارة .

وتسعى الإدارة بهذا البرنامج لتأهيل المعلمين من أجل تحقيق أهداف تدريس القرآن الكريم وذلك بتدريب المعلمين المشاركين على التلاوة المجودة والحفظ المتقن وتدريبهم على استراتيجيات التدريس الحديثة لمادة القرآن الكريم .

وقال مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام للحضور أن الله امتن عليكم بنعمة تحسدون عليها ألا وهي نعمة تدريس القرآن الكريم الذي نتعبد بتلاوته فعلى الجميع أن يستحضر حسن النية في هذا العمل العظيم فكم من الأثر سيبقى لمعلم القرآن الكريم وكم من الأجور المضاعفة ستكتب في موازين حسناته كما أن هذه الدورة فرصة لإتقان تلاوة القرآن الكريم وتعليمه وفق استراتيجيات فعالة.

من جهته أوضح رئيس قسم التربية الإسلامية الدكتور خالد بن سعد العقيلي أن هذا البرنامج وبهذه الدفعة يتم عامه الثلاثون حيث صدر تعميم وكيل وزارة التعليم بتطبيق الدورة منذ عام 1409هـ حيث مر بعدة مراحل تطويرية إلى أن تم اعتماد ساعاته التدريبية من قبل إدارة التدريب التربوي بواقع 56 ساعة تدريبية حيث استفاد من البرنامج منذ تأسيسه إلى يومنا هذا نحو 2820 معلمًا.

