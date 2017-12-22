مدافع الشباب يثمن فوز ناديه على القادسية.. بعد فترة خسائر متتالية

ماجد محمد(صدى):

أكد مدافع الشباب الجزائري جمال بلعمري، على أهمية فوز ناديه على القادسية بفارق هدف، الخميس، ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، رغم الضغوطات والتحديات المواجهة لهم.

وقال بلعمري في تصريحات صحفية : ” الفوز كان نتيجة جهد كبير في المران، كان علينا ضغطًا كبيرًا، خاصة أننا كنا قريبين من فرق المؤخرة، مع كامل الاحترام لكل الأندية ” .

وأضاف:” لعبنا مباراة جيدة كمجموعة واحدة، حتى لو تراجعنا في آخرها، فهذا شيء طبيعي، لأننا كنا تحت الضغط، وبحاجة إلى الـ3 نقاط ” .

واستكمل طالبًا السماح من الجماهير : ” خلال الفترة الماضية خسرنا كثيرًا، وعلى ملعبنا، وأتمنى من الجماهير أن تسامجنا.. سنلعب كل مباراة على حدة، خطوة بخطوة، والقادم أفضل ” .

وفي ختام اللقاء ناشد الشباب بضرورة السعي وراء الطموح، وتحقيق الأحلام، مؤكدًا ” لو لم نكن طموحين لجلست في البيت ” .