سيلفستر ستالون ينفي تهمة اغتصابه لامرأة

واشنطن(صدى):

نفى الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون التهمة الملفقة إليه في التسعينات من القرن الماضي، بأنه اغتصب امرأة، وأعلن عن أنه يعتزم على تقديم شكوى ضد المرأة الذي قدمت بلاغا كاذبا.

وأبان محامي ستالون الذي يدعى مارتن سينجر، أن المرأة قد قدمت بلاغ للشرطة في مدينة سانتا مونيكا الساحلية الواقعة في ولاية كاليفورنيا وتقول إنها تعرضت للاغتصاب منذ 27 عام، وقام المحامي بنفي هذا الاتهام عن موكله.

وأكد المتحدث باسم شرطة سانتا مونيكا شول رودرجيز تلقي شكوى بشأن سوء سلوك جنسي موضحا سندرس الشكوى وسنجمع المعلومات ونرفعه إلى الادعاء.