أمانة المدينة تغلق عدد من المحطات المخالفة للتعليمات

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات – وحدة مراكز الخدمة بالطرق الإقليمية ـ سبع محطات لم تلتزم بالتعليمات الصادرة بخصوص تأهيل المحطات وتطويرها .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق محمد الشتاء أن الإدارة الرقابية رصدت العديد من الملاحظات والمخالفات الفنية والتشغيلية وذلك خلال الجولات التي تنفذها وفق زيارات مجدولة للمحطات التي أنتهت مهلة التصحيح ولم تلتزم بالتعليمات المبلغة لها من قبل الوزارة .

وأشار إلى أنه سيتم متابعة كافة محطات الوقود ومراكز الخدمة داخل المدينة المنورة وخارجها للتأكد من إستعداد تلك المحطات لتقديم الخدمة للمواطنين والزائرين على أكمل وجه ، مهيبا بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي حالة باتصالهم على عمليات الأمانة 940 أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية أو عبر حساب الأمانة في التواصل الإجتماعي .