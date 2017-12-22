أمريكا تعاقب جنرالًا بجيش ميانمار اضطهد الروهينجا

واشنطن(صدى):

أمرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على 52 فردًا ، بسبب مزاعم عن انتهاك حقوق الإنسان والفساد، بينهم الجنرال في جيش ميانمار ماونج ماونج بسبب إشرافه على حملة وحشية ضد الروهينجا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قائمة العقوبات شملت بنجامين بول ميل الذي كان مستشارا لرئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس غامبيا السابق.

وأضافت الوزارة إن الولايات المتحدة ” فحصت أدلة ذات مصداقية على أنشطة ماونج ماونج سو بما في ذلك مزاعم ضد قوات الأمن البورمية بشأن عمليات قتل خارج إطار القانون والاعتداءات الجنسية والاعتقال التعسفي إضافة إلى حرق قرى على نطاق واسع ” .