” الأهلي ” يقرر إبعاد اليوناني فيتفا

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة النادي الأهلى، إبعاد لاعب وسط فريق الأهلى الأول لكرة القدم فيتفا، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز صناعة اللعب، دون تحديد هوية اللاعب الذي تنوى استقطابه.

وتخاطب الإدارة عدد من الأندية الإماراتية واليونانية من أجل تسويق اليوناني فيتفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق خلال الشهر المقبل.

والجدير بالذكر أن تلك الأندية التي خاطبتها إدارة نادي الأهلى قد طلبت التعاقد مع فيتفا منذ فترة بعيدة ولكن إدارة النادي رفضت في ذلك الوقت.