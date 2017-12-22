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شاب يصيب معلمة اختطفها بمرض جنسي عقب التعدي عليها مرتين

شاب يصيب معلمة اختطفها بمرض جنسي عقب التعدي عليها مرتين
لندن(صدى):

أدانت محكمة بريطانية شاب 36 عاماً ، بتهمة عمليتي أغتصاب ، إثر تعديه جنسياً على معلمة خطفها إلى شقته رغماً عنها .

وكان قد تجرد شاب من الرحمة وأختطف فتاة ” معلمة ” أثناء خروجها من مطعم ماكدونالدز إلى شقته ، وقام بالتعدي عليها جنسياً مرتين .

على الفور تقدمت المعلمة ببلاغ لشرطة ليفربول البريطانية ، وتم ضبط المتهم وبالكشف عن المعلمة تبين انه نقل إليها مرض جنسي كما أنها أصبحت حامل منه .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

حاملاً منه , أهاه ,, بعدها اشتكت ,, هكذا إذاً ,,

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

جاء في سياق الخبر وقدتجرد شاب من الرحمه وتعليقك على هذه الجزىيه وهل يرتجى من كافر غبي اية رحمه

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

الانحلال الاخلاقي طاغي على فكرهم

[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 23 ساعة

المجرمين موجودين في كل ديره

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة

هو خطفها مرتين والا مارس الجنس معها مرتين ؟
وبعدين ما اشتكت عليه الا بعد ما حملت منه
يكون خير

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 14 ساعة

أعوذبالله

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