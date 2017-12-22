شاب يصيب معلمة اختطفها بمرض جنسي عقب التعدي عليها مرتين

لندن(صدى):

أدانت محكمة بريطانية شاب 36 عاماً ، بتهمة عمليتي أغتصاب ، إثر تعديه جنسياً على معلمة خطفها إلى شقته رغماً عنها .

وكان قد تجرد شاب من الرحمة وأختطف فتاة ” معلمة ” أثناء خروجها من مطعم ماكدونالدز إلى شقته ، وقام بالتعدي عليها جنسياً مرتين .

على الفور تقدمت المعلمة ببلاغ لشرطة ليفربول البريطانية ، وتم ضبط المتهم وبالكشف عن المعلمة تبين انه نقل إليها مرض جنسي كما أنها أصبحت حامل منه .