شاب يصيب معلمة اختطفها بمرض جنسي عقب التعدي عليها مرتين
أدانت محكمة بريطانية شاب 36 عاماً ، بتهمة عمليتي أغتصاب ، إثر تعديه جنسياً على معلمة خطفها إلى شقته رغماً عنها .
وكان قد تجرد شاب من الرحمة وأختطف فتاة ” معلمة ” أثناء خروجها من مطعم ماكدونالدز إلى شقته ، وقام بالتعدي عليها جنسياً مرتين .
على الفور تقدمت المعلمة ببلاغ لشرطة ليفربول البريطانية ، وتم ضبط المتهم وبالكشف عن المعلمة تبين انه نقل إليها مرض جنسي كما أنها أصبحت حامل منه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
حاملاً منه , أهاه ,, بعدها اشتكت ,, هكذا إذاً ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
جاء في سياق الخبر وقدتجرد شاب من الرحمه وتعليقك على هذه الجزىيه وهل يرتجى من كافر غبي اية رحمه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الانحلال الاخلاقي طاغي على فكرهم
المر[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 23 ساعة
المجرمين موجودين في كل ديره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب هذا وش حكمه
دمر حياة ومستقبل المعلمة
لا وترك وراه إرث
حامل الهانم😱😱😱
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
بعدين شكله زان له الوضع وأستمرت الين ماأحملت
مو معقوله تحمل من ثاني يوم اغتصاب🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
هو خطفها مرتين والا مارس الجنس معها مرتين ؟
وبعدين ما اشتكت عليه الا بعد ما حملت منه
يكون خير
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 14 ساعة
أعوذبالله