مدينة الرقة على مقربة خطر ” وبائي ” بسبب الجثث
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع له مع المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، عن خطر وباء يقترب من مدينة الرقة السورية، بسبب الجثث الكثيرة الناتجة عن المواجهات والقصف.
وقال شويغو: ” لا يمكننا إخفاء أن المدينة المدمرة – الرقة – ، أصبحت على حافة وباء ” .
ومن جهته، أكد دي ميستورا، أنه لا بديل عن مفاوضات جنيف، قائلا: يجب علينا الاعتراف بتحقيق نتائج ملموسة في سوريا، موضحا ثقته في تحقيق التقدم في العاصمة الكازاخية في تحرير سجناء الحرب.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13263 ] نشر منذ يوم واحد
خطر وبائي انت خلهم يعيشون يامنون على ارواحهم وبعدها علمهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم الطف بحالهم
قهوة الصباح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم أعنهم…
اللهم ألطف بهم …