مدينة الرقة على مقربة خطر ” وبائي ” بسبب الجثث

موسكو(صدى):

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع له مع المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، عن خطر وباء يقترب من مدينة الرقة السورية، بسبب الجثث الكثيرة الناتجة عن المواجهات والقصف.

وقال شويغو: ” لا يمكننا إخفاء أن المدينة المدمرة – الرقة – ، أصبحت على حافة وباء ” .

ومن جهته، أكد دي ميستورا، أنه لا بديل عن مفاوضات جنيف، قائلا: يجب علينا الاعتراف بتحقيق نتائج ملموسة في سوريا، موضحا ثقته في تحقيق التقدم في العاصمة الكازاخية في تحرير سجناء الحرب.