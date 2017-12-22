زيارة تعكس مشاعر الود بين النصراويين ولاعب الهلال السابق
تقدم ممثلون أعضاء مجلس قدامي نادي النصر ، بالزيارة للاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا عبدالله العمار بمنزله، لتفقد أحواله وتبادل الأحاديث، والذكريات.
وضم وفد مجلس قدامى نادي النصر، العديد من بينهم توفيق المقرن، وفهد بن دحم، وعبد المحسن الجمعان، ومساعد الشويرخ، وفهد المسعود وخالد الهميم أمين عام المجلس.
وشهدت الزيارة جميع معاني الود والحب، والصداقة المتينة، والتلاحم الأخوي بين الرياضيين نصراويين وهلاليين، وبذلك تعكس مدى التعاون والألفة والروح الرياضية المعهودة من الفريقين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13263 ] نشر منذ يوم واحد
ياتي الوفاء من اهل الوفاء
alfahd42[ عدد التعليقات: 13263 ] نشر منذ يوم واحد
جزاهم الله خير للمسلم حق على اخيه المسلم فما بالك في زميل وخوي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
جيل الطيبين ,,