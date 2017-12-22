زيارة تعكس مشاعر الود بين النصراويين ولاعب الهلال السابق

ماجد محمد(صدى):

تقدم ممثلون أعضاء مجلس قدامي نادي النصر ، بالزيارة للاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا عبدالله العمار بمنزله، لتفقد أحواله وتبادل الأحاديث، والذكريات.

وضم وفد مجلس قدامى نادي النصر، العديد من بينهم توفيق المقرن، وفهد بن دحم، وعبد المحسن الجمعان، ومساعد الشويرخ، وفهد المسعود وخالد الهميم أمين عام المجلس.

وشهدت الزيارة جميع معاني الود والحب، والصداقة المتينة، والتلاحم الأخوي بين الرياضيين نصراويين وهلاليين، وبذلك تعكس مدى التعاون والألفة والروح الرياضية المعهودة من الفريقين.