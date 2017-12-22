ملخص الدفعة الأولى لبرنامج ” حساب المواطن “

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” صباح اليوم الجمعة، إحصائيات الدفعة الأولى للبرنامج، والتي صُرفت أمس الخميس، وبلغت 2 مليار ريال إجمالي مبالغ الدعم لمستحقيه.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج ” حساب المواطن ” عبر موقع تويتر، إحصائيات الدفعة الأولى، حيث شملت حصول 9% فقط من المسجلين في الدفعة الاولى من البرنامج، على الحد الأدنى من الدعم وبلغ 300 ريال.

بينما حصلت 50% من الأسر المستحقة على متوسط الدعم والذي يقدر ب 938 ريال، وفيما حصدت 700 ألف أسرة على دعم مالي يفوق ال 1000 ريال.

وسجل أكثر من 500 ألف مسجل جديد خلال الفترة ما بين 1 ديسمبر و 21 من الشهر ذاته، فيما يتبقى 19 يوم لإيداع الدفعة الثانية والتي ستشمل المستحقين الحاليين والمسجلين قبل 16 ديسمبر.

