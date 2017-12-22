قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من زبوبا غرب جنين

جنين(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان فلسطينيين واحتجزتهم في معسكر سالم أثناء المواجهات التي اندلعت في قرية زبوبا غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال احتجزت الليلة الماضية، كلا من الشبان الأخوة عماد وزياد وأياد محمد عمارنة، فيما اعتقلت تلك القوات الشابين منير إبراهيم جرادات وعروة عبد الفتاح جرادات واعتدت عليهم بالضرب بعد اعتقالهم من داخل قرية زبوبا وتم نقلهم الى معسكر سالم وقد أخلى سبيلهم بعد استجوابهم.

وأشارت المصادر الى أن القرية هدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.