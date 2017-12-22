انطلاق أول أمسية شعرية ضمن فعاليات روزنامة للشتاء

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه احتفالا باليوم الوطني الإماراتي، انطلاق أول أمسية شعرية مساء اليوم، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، ومن المقرر أن يحي الحفل الشاعر خالد المريخي والشاعران الإماراتيان ماجد الخاطري وعلى الخوار.

وقد أحيا الشاعر خالد المريخي فنان العرب ضمن روزنامة للشتاء حفلا غنائيا في الصالة الخضراء بالدمام أمس، وسيقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الليلة عروض ” جوت تالنت ” .

بدأت عروض ” إلومينيت ” البصرية العالمية في مسرح المفتاحة أمس ويستمر حتى غدا السبت ، ويقام العرض المرئي ” ميس -الصمت التام ” بجدة الليلة في كورال بيتش، وتقام في الدمام فعالية “الكوميدي كلوب” في مقر جمعية الثقافة والفنون.