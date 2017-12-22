فتح بوابات ملعب جابر الدولي الواحدة ظهرا

ماجد محمد(صدى):

خصصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ” خليجي 23 ” البوابة رقم أربعة، لدخول الجماهير السعودية، لمبارة اليوم المنتظرة بين المنتخبي السعودي والكويتي، في استاد جابر الدولي.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” خصصت اللجنة المنظمة لـ ” خليجي 23 ” البوابة رقم (4) في استاد جابر الدولي للجماهير السعودية.. فيما تم فتح بوابات الملعب اعتبارًا من الواحدة ظهرًا ” .