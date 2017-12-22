قائمة بأفشل هواتف هذا العام

نورة الشهري(صدى):

أطلقت العديد من الشركات مجموعة من الهواتف الذكية هذا العام بتقنيات جديدة ومبتكرة سواء في شاشة العرض أو الكاميرا، ومنها ما نال إعجاب العملاء ومنها من فشل فإليك أشهر الأجهزة التي فشلت.

أصدرت شركة بلاك بيري هاتفها ولم ينل اعجاب المستخدمين ولم ينجح في تحقيق شعبية.

أطلقت سوني عدة هواتف مختلفة لم يميزها أي شيء، ولم تضف ابتكارات أو مميزات في أجهزتها علاوة أن سعرها كان مرتفع.

فشلت أيضا الشركة الكورية إل جي في أن تجذب العملاء إلى هاتفها LG G6، ولم تتمكن من تحقيق منافسات مع شركات الهواتف العملاقة.

قدمت شركة شياومي الصينية هذا العام عدد من الهواتف الذكية ولكن لم تنجح ولم تحقق رواجا.

