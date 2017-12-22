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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

وفاة قائد مركبة لاصطدامه بعمود إنارة في مكة

وفاة قائد مركبة لاصطدامه بعمود إنارة في مكة
نايف السالم(صدى):

اصطدمت مركبة، اليوم الجمعة، بعمود إنارة؛ بسبب السرعة الزائدة، في العاصمة المقدسة – الدائري الثالث.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” إصطدام مركبة بعٰمود إنارة لإنحرافها بسبب السرعة بـ العاصمة المقدسة -الدائري الثالث. نتج عنه وفاة قائد المركبة ” .
وأضاف الحساب : ” باشرت الجعات المختصة الحادث ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

, السرعه والشحناء في السياره ، شي خطير ,,, تجنبه اخي السائق ، فاالركاده وسعة الصدر زينه ,,

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة

الله يرحمه ويغفر له…
ويتجاوز عنا وعنه…

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