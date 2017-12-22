وفاة قائد مركبة لاصطدامه بعمود إنارة في مكة

نايف السالم(صدى):

اصطدمت مركبة، اليوم الجمعة، بعمود إنارة؛ بسبب السرعة الزائدة، في العاصمة المقدسة – الدائري الثالث.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” إصطدام مركبة بعٰمود إنارة لإنحرافها بسبب السرعة بـ العاصمة المقدسة -الدائري الثالث. نتج عنه وفاة قائد المركبة ” .

وأضاف الحساب : ” باشرت الجعات المختصة الحادث ” .