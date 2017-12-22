” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزوير الشهادات والتقارير الطبية
حذرت النيابة العامة من تزوير أو منح تقارير الشهادات الطبية، مؤكدة أن من يتورط في هذه العقوبة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 100 ألف ريال.
وقالت النيابة إن المادة 14 من قانون جرائم التزوير، تعاقب كل من زوّر أو منح تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل مائة ألف ريال .
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 22 ساعة
العقوبه بحجم الذنب _ إمشي عدل تنعدل يحتار عدوك فيك _ صح كدا برضه ياصاحبي مع أجمل تحيه
قرقر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 17 ساعة
70% من الشعب مطفر
من وين يجيبلكم 100 الف
حدث العاقل بما يعقل