” النيابة العامة ” توضح عقوبة تزوير الشهادات والتقارير الطبية

نايف السالم(صدى):

حذرت النيابة العامة من تزوير أو منح تقارير الشهادات الطبية، مؤكدة أن من يتورط في هذه العقوبة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 100 ألف ريال.

وقالت النيابة إن المادة 14 من قانون جرائم التزوير، تعاقب كل من زوّر أو منح تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل مائة ألف ريال .