أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة ترتفع 23.5% على أساس سنوي

بكين(صدى):

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 23.5 بالمئة في أول 11 شهرًا من عام 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم الأرباح 2.60 تريليون يوان (395.59 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما ارتفع حجم الإيرادات 14.5 بالمئة إلى 46.74 تريليون يوان.

وقالت الوزارة، إن حجم مسؤوليات شركات الدولة زاد 10.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 100.08 تريليون يوان في نهاية نوفمبر.