اشتعال حريق في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي

نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” عن اشتعال حريق بشقة في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي، وتولت الجهات المختصة مباشرة الحدث.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اشتعال حريق بشقة بعمارة من ثلاثة أدوار بـ جدة -المنـار بسبب التماس كهربائي والجهات المختصة باشرت الحادث، وأخلت السكان إحترازياً لا إصابات ” .