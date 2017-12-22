اشتعال حريق في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي
أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” عن اشتعال حريق بشقة في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي، وتولت الجهات المختصة مباشرة الحدث.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اشتعال حريق بشقة بعمارة من ثلاثة أدوار بـ جدة -المنـار بسبب التماس كهربائي والجهات المختصة باشرت الحادث، وأخلت السكان إحترازياً لا إصابات ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ يوم واحد
سلامات يا اهل العمارة وماتشوفون شر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله