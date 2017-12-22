  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. اشتعال حريق في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي
  • نشر : منذ يوم واحد
  • 1٬519
  • 2
  • حوادث

اشتعال حريق في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي

اشتعال حريق في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي
نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” عن اشتعال حريق بشقة في عمارة بجدة بسبب التماس كهربائي، وتولت الجهات المختصة مباشرة الحدث.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اشتعال حريق بشقة بعمارة من ثلاثة أدوار بـ جدة -المنـار بسبب التماس كهربائي والجهات المختصة باشرت الحادث، وأخلت السكان إحترازياً لا إصابات ” .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ يوم واحد

سلامات يا اهل العمارة وماتشوفون شر

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *