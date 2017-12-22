طرق حديثة لرصد المخالفات المرورية بالمملكة

سياف المنبهي(صدى):

أكد مدير الأدارة العامة لمرور المملكه العميد محمد بن عبدالله البسامي خلال زياره لمنطقه عسير الأربعاء الماضي أن منطقة عسير شهدت أنخفاضاً في أعداد الوفيات والمصابين نتيجة الحوادث المرورية.

وقال إن رصد المخالفات المروريه آلياً يتم بأجهزه شبه متحركه الآن، كاشفاً عن أن تقنية الرصد للمخالفات المرورية في المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماماً ، حيث ستزود الدوريات الرسمية والسرية بأجهزه متطوره للرصد عبر الحساسات الأرضيه في الطرق وأجهزه استشعار عن بعد في الأماكن المرتفعه.

وأضاف العميد البسامي أن الأدارة العامة للمرور تسعى إلى إيجاد نظام فعال ورقابة جيده في جميع الطرق ، مطالباً قائدي المركبات بالالتزام بالأنظمة .

وحول الحركه المروريه في منطقه عسير، وماتشهده عقبة ضلع خصوصاً قال ( هناك حركه مروريه كبيره في طرق عسير بما فيها عقبة شعار وعقبة ضلع حيث المرور يسعى لمواكبة ذالك بكل الإمكانيات الحديثة ).

وأضاف التجاوزات غير النظامية مرفوضة تماماً لأنها تؤثر على حياة وسلامة سالكي الطرقات ومرافقيهم ، ونحن نتطلع إلى سلامة الجميع وتقليل الحوادث وما ينتج عنها من حوادث ووفيات وإصابات ووفيات، وهذا يتم بمساعدة شريك السلامة وهو قائد المركبة .

وأوضح عن الأجهزة الراصدة لحزام الأمان وأستخدام الهاتف النقال قائلاً هناك تجربة للجهاز الأن وهي على وشك التدشين في الرياض وعسير من أول المناطق في المملكة التي سيعمل فيها الجهاز، وهناك توسع لمجموعة من التقنيات في الإشارات المرورية في عسير وستدشن خلال الشهر المقبل تقريباً .

وأجهزة الرصد الآلي المتحرك ستكون في كافة المحاور واما بالنسبة للمواقع التي يكثر فيها الحوادث المرورية وتشكل خطوره أوضح أن هذه النقاط من أهم أولوياتنا ونسعى بكل قدراتنا لجعل آمنه ونافعة لقائدي المركبات.

