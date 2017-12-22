نشر : منذ يوم واحد 2٬493 8 فيديوهات متنوعة عميل ايراني يرتعد خوفاً بعد فيلم الردع السعودي الذي صممه شباب هواة
احمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد
اجبن جيش عرفته البشريه عبر التاريخ الجبش الايراني جيش جبان بكل ماتعني هذه الكلمة ؟؟؟ المعارضة السورية رهط قليل تعدهم ع اصابع اليد اسلحتهم خفيفة لم تستطع ايران التقدم اليهم متر واحد رغم اسلحتها المتطورة ورغم استعانتها بروسيا ومقاتلين حزب الشيطان اللبناني ومليشيا الحشد الشعبي العراقي ومرتزقة شيعة فغانستان وباكستان لم يستطيعوا مواجهتهم وجه لوجه ؟؟ يخافون من مواجهة العرب في الحرب لان العربي اشجع منهم يمتلك عقيدة وايمان العربي اذا مسك الايراني ينحره من الوريد الي الوريد يموت من العربي ،،،ولاحظ ايضآ داعش في العراق !!رهط قليل تعدهم ايضآ علي الاصابع لم يستطيعوا مواجهتهم او التقدم نحوهم رغم القصف الامريكي واابريطاني والتحالف الدولي لم يستطيعون التقدم او الثبات جبناء اقذر واجبن بشر عرفه العالم الايرانيين اجبن من الجبان ؟؟؟؟؟؟؟
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
الضراط أكرمكم الله على قدر الألم
هذا الخنزير الرافضي يدعي علم الغيب والشعوذة
وقد تنبأ بوفاة الملك سلمان ملك الحزم والعزم في شهر 6 من عام 2017 ههههههههههههههه
حفظ الله ملكنا وللي عهده من كيد المجوس الحاقدين وفروخهم
أعتقد أن الجن الذي يرافقه أحول
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
انا من شفت القصه في شعرك. غسلت يدي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 23 ساعة
هذا المهرج سمعنا عنه كثير
ماهو الا مشعوث خير الدنيا والاخره
ولا مصداقية له
😈👾👿
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 23 ساعة
خسر …للتصحيح
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
تكلمو كما شئتم يا روافض وبحول الله سننتصر عليكم بدون امريكا وغيرها
نحن اقوياء بالله
حفظ الله بلادنا من كل شر
سلمان العزم والحزم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 9 ساعات
سمعت لهذا الخبيث مقطع يقول مهدي الروافض الخرافة ظهر في روسيا وركب باص ويتكلم اللغه الروسيه
ههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يحفظ الاسلام والمسلمين منه واشكاله