السينما المصرية تتكبد خسائر إثر القرصنة على “هبوط اضطراري”

أماني الغامدي(صدى):

تتعرض السينما المصرية، لأزمة كبيرة، إثر عمليات القرصنة الإلكترونية، التي تهاجمها، متسببة في تراجع الإيرادات بشكل كبير، مستهدفة أكثر السلعة الرائجة وآخرها فيلم ” هبوط اضطراري ” .

ويعتبر فيلم هروب اضطراري للبطل المصري أحمد السقا، آخر الأفلام التي وقعت ضحية القرصنة، والتسريب، ضاربة بإيراداته عرض الحائط، مما تسبب بنزيف السينما المصرية.

وتعد الأفلام المعروضة حديثًا، وأبطالها مشاهير، ويمتلكون قاعدة عريضة من الجمهور، سلعة رائجة يستخدمها المقرصنون، للاستفادة منها على مواقعهم دون النظر للخسائر التي تتكبدها السينما في المصرية.