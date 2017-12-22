سلطات طرابلس تنفي اختفاء الساعدي القذافي.. وتكشف مكانه

طرابلس(صدى):

نفى مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي الصديق الصور، اختفاء الساعدي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كما نقلت أسرته، مؤكدًا بأنه يحاكم في السجن بطرابلس.

وقال الصور لوكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية مساء الخميس، ردًا على بيان الأسرة حول اختفاء الساعدي، إن “ الساعدي القذافي الموقوف لدى السلطات الليبية قبل أكثر من 3 أعوام، يخضع حاليًا للمحاكمة في التهم الموجهة إليه وفق القانون الليبي، وهو بصحة جيدة.

وكانت قد نشرت أسرة القذافي بيان، عن انقطاع الاتصال بالساعدي القذافي منذ فترة طويلة، مضيفة بأنه محتجز في معتقلات سرية تديرها الميليشيات الليبية.