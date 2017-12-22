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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

ضبط عاملة منزلية مارست أعمال السحر للإضرار بمكفوليها في عنيزة

ضبط عاملة منزلية مارست أعمال السحر للإضرار بمكفوليها في عنيزة
سالم المطيري(صدى):

أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة عنيزة، بعاملة منزلية مارست أعمال السحر للإضرار بمكفوليها.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر حسابها في ” تويتر ” أنه تم ضبط العاملة بالتنسيق الأمني بين الهيئة والجهات الأمنية، لتورطها في إلحاق الضرر بممارستها السحر بمكفوليها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

الله يكفينا شر من به شر ,, آمين ,,

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