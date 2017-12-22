ضبط عاملة منزلية مارست أعمال السحر للإضرار بمكفوليها في عنيزة
أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة عنيزة، بعاملة منزلية مارست أعمال السحر للإضرار بمكفوليها.
وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر حسابها في ” تويتر ” أنه تم ضبط العاملة بالتنسيق الأمني بين الهيئة والجهات الأمنية، لتورطها في إلحاق الضرر بممارستها السحر بمكفوليها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكفينا شر من به شر ,, آمين ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين