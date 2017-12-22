بالصور.. مركز الصحة الأولية بكدي يستضيف ” التأهيل الشامل للإناث “

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز الصحة الأولية بكدي مركز التأهيل الشامل للإناث بقسميه ( الإيوائي – الرعاية النهاريه ) لتفعيل اليوم العالمي للإعاقة.

وقد توجه للمركز كادر متخصص من المركز يتكون من منسقة العلاقات العامة والاعلام واخصائيتان اجتماعيه ونفسيه واخصائية التمريض ودكتورة الرعايه المنزليه ومدربه من الرعاية النهارية وعدد (٤) مقيمات بالمركز .

الهدف من الزيارة المشاركة والتعريف بالمركز ورسالته والخدمات المقدمة لهذه الفئة وقد تم التوضيح للحضور المشارك من كادر المركز الصحي وطالبات تدريب الخدمة الاجتماعيه والدكتوره المشرفه على تدريبهم أ/ سوزان الرحيلي واخصائيات من الحضور المشارك من مكتب الضمان الاجتماعي القسم المسؤول عن اعانات ذوي الاحتياجات الخاصه مايقدم لذوي الاعاقه داخل المركز وايضاً تم الاجابه على استفساراتهم وتزويدهم برقم منسقة العلاقات العامة بالمركز في حال طلب المساعدة للاجابه على استفساراتهم.

وفي نهاية اللقاء تم شكر الكادر من قبل الاخصائية الاجتماعية بالمركز استاذه / عفاف ابو شال نيابة عنها وعن ادارة المركز الصحي وتم تقديم شهادات شكر وهدايا رمزيه للمقيمات وادارة مركز التاهيل الشامل للاناث.

