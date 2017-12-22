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” حماية المستهلك ” توجه نصائح للتوفير في فاتورة الكهرباء

” حماية المستهلك ” توجه نصائح للتوفير في فاتورة الكهرباء
علي القحطاني(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك إنفوجرافيك، وجه فيه عددا من النصائح إلى المستهلكين للتوفير في فاتورة الكهرباء، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة.

وطالبة الجمعية المستهلكين بضرورة ترشيد الاستهلاك، بإطفاء اللمبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند عدم الحاجة إليها.

كما طالبت بإجراء الصيانة الدورية للأجهزة وفق تعليمات الشركات المصنعة، مشيرة إلى ضرورة الانتباه لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية.


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[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ يوم واحد

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