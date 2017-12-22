داء ” الذئبة الحمامية ” يداهم مشاهير أمريكا

واشنطن(صدى):

أصاب داء ” الذئبة الحمامية ” بعض المشاهير، من بينهم مغنية البوب الشابة سلينا غوميز،المغنية العالمية توني براكستون، ولاعبة فريق كرة القدم الأمريكي شانون بوكس، والممثلة نيك كانون، والمغني سيل.

ويعتبر داء ” الذئبة الحمامية ” مرض غامض، بسبب عدم ظهور أعراضه بشكل كامل على المصابين به، وقد لا تظهر علاماته على الجسد، ولكن هو عادة ما يصيب النساء.

ويسبب المرض، الشعور بالإرهاق، والارتباك، وضيق التنفس، وآلام في المفاصل. ولا يزال يجهل أعراضه العديد من الأشخاص، حتى إنَّ بعض المصابين به يُوصفون بالكسل والجنون.