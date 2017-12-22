نصف مصابي حادث دهس ملبورن أجانب.. والمتسبب مضطرب نفسيًا

كانبرا(صدى):

أكد رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول، اليوم الجمعة، بأن نصف عدد المصابين في حادث الدهس، الذي وقع أمس في ملبورن، من الأجانب، أي بمعدل 9 أشخاص.

كما نفت الشرطة الاسترالية، وجود أي أدلة تثبت انتماء السائق الذي تسبب في الحادث، إلى تنظيمات متطرفة، كاشفة عن أنه لاجيء أفغنستاني يعاني من اضطرابات نفسية.

وقد صدم السائق العديد من المارة، أثناء وجودهم في سوق ملبورن الأضخم في المدينة لمشتريات عيد الميلاد، أسفر عن الاصطدام سقوط 19 من الضحايا.