بالصور.. تفاعل المواطنين على حساب ” السينما السعودية “

علي العنزي(صدى):

وصل عدد متابعي حساب الرسمي ” السينما السعودية ” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أكثر من 60 ألف متابع؛ بعد إطلاقه بعدة ساعات قليلة.

وقال الحساب في أول تغريدة له: ” عدنا ” ؛ احتفالا بعودة السينما السعودية. وقد تفاعل المتابعين مع الحساب، مطالبين بنشر أخبار السينما السعودية أولا بأول.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أطلقت هذا الحساب بعد قرار وزارة الثقافة والإعلام على افتتاح صالات السينما في المملكة بداية العام الميلادي الجديد 2018م.