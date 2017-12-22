بالفيديو.. رجل يهدد كنغرين للتوقف عن الشجار
أنهى رجل شجار بين كنغرين بطريقة غريبة، حيث صرخ فيهما وأخبرهما بأنه على معرفة بوالديهما وسيخبرهم في حال لم يتوقفا عن العراك.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الحدث، ليظهر فيه الرجل وكأنه يتحدث مع أطفال صغار يفهمون ويدركون معنى كلامه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
لا خوفتهم ,,
,, الليله ماراح ينامون من الخوف ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد
لو اني مكانه ارميهم وخليهم الليله عشا واعزم الربع والجيران
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
كيف بيفهمون المصلح؟😁😂☺
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه حيوانات تتفاهم مع بعضها والحيوان اللي بيمنعهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
هههههههههه هههههههههه
الحيوانات ماأعتقد أنها تفهم كلام البشر
لكنها تفهم النبرة🤔
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
بيّض الله وجهه..ما قصر…
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههههههههه.
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يازقنهم زقنآآآآه بقدر ألكاتم وإلا برميل ألمندي .❤️.
🤗🤗🤗😘😍😚🤗🤗🤗.