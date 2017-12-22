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بالفيديو.. رجل يهدد كنغرين للتوقف عن الشجار

بالفيديو.. رجل يهدد كنغرين للتوقف عن الشجار
نورة الشهري(صدى):

أنهى رجل شجار بين كنغرين بطريقة غريبة، حيث صرخ فيهما وأخبرهما بأنه على معرفة بوالديهما وسيخبرهم في حال لم يتوقفا عن العراك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الحدث، ليظهر فيه الرجل وكأنه يتحدث مع أطفال صغار يفهمون ويدركون معنى كلامه.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

لا خوفتهم ,,

,, الليله ماراح ينامون من الخوف ..

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد

لو اني مكانه ارميهم وخليهم الليله عشا واعزم الربع والجيران

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههه حيوانات تتفاهم مع بعضها والحيوان اللي بيمنعهم

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة

بيّض الله وجهه..ما قصر…

[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة

هههههههههههههههههههههههه.
.
يازقنهم زقنآآآآه بقدر ألكاتم وإلا برميل ألمندي .❤️.
🤗🤗🤗😘😍😚🤗🤗🤗.

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