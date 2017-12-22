بالفيديو.. رجل يهدد كنغرين للتوقف عن الشجار

نورة الشهري(صدى):

أنهى رجل شجار بين كنغرين بطريقة غريبة، حيث صرخ فيهما وأخبرهما بأنه على معرفة بوالديهما وسيخبرهم في حال لم يتوقفا عن العراك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الحدث، ليظهر فيه الرجل وكأنه يتحدث مع أطفال صغار يفهمون ويدركون معنى كلامه.

