بالصور.. فتاة تتغلب على مرضها بتحويل نفسها لـ ” دمية “

لندن(صدى):

حاولت فتاة بريطانية تٌدعى ” جيد سميث ” 21 عاماً ، التغلب على مرضها ألم عضلي ليفي الذي ينتشر في جسدها ، باتباع إطلالة جديدة لتتخطى آمالها .

انفقت جيد 20 ألف جنيه إسترليني على أحذيتها وملابسها وشعرها المستعار في محاولة للتشبه بالدمى.

وقالت جيد في تصريحات إعلامية : إنها تفكر في إجراء عملية جراحية للحصول على الإطلالة الكاملة، كما تشتري ملابسها مستوردة من اليابان وكوريا.

