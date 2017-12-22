بالصور.. فتاة تتغلب على مرضها بتحويل نفسها لـ ” دمية “
حاولت فتاة بريطانية تٌدعى ” جيد سميث ” 21 عاماً ، التغلب على مرضها ألم عضلي ليفي الذي ينتشر في جسدها ، باتباع إطلالة جديدة لتتخطى آمالها .
انفقت جيد 20 ألف جنيه إسترليني على أحذيتها وملابسها وشعرها المستعار في محاولة للتشبه بالدمى.
وقالت جيد في تصريحات إعلامية : إنها تفكر في إجراء عملية جراحية للحصول على الإطلالة الكاملة، كما تشتري ملابسها مستوردة من اليابان وكوريا.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
يستفاد من الخبر انه اذا وجت الهمه لا يستطيع كاىنا من كان ان يقف حجرة عثرة في طريق الهمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يهديها ما أجمل قلوب هؤلاء البشر عندما يسلمون يعرفون نعمة الإسلام أكثر من بعض الذين ولدوا مسلمين.