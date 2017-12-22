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بالصور.. فتاة تتغلب على مرضها بتحويل نفسها لـ ” دمية “

بالصور.. فتاة تتغلب على مرضها بتحويل نفسها لـ ” دمية “
لندن(صدى):

حاولت فتاة بريطانية تٌدعى ” جيد سميث ” 21 عاماً ، التغلب على مرضها ألم عضلي ليفي الذي ينتشر في جسدها ، باتباع إطلالة جديدة لتتخطى آمالها .

انفقت جيد 20 ألف جنيه إسترليني على أحذيتها وملابسها وشعرها المستعار في محاولة للتشبه بالدمى.

وقالت جيد في تصريحات إعلامية : إنها تفكر في إجراء عملية جراحية للحصول على الإطلالة الكاملة، كما تشتري ملابسها مستوردة من اليابان وكوريا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

يستفاد من الخبر انه اذا وجت الهمه لا يستطيع كاىنا من كان ان يقف حجرة عثرة في طريق الهمه

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

طيب ..

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يهديها ما أجمل قلوب هؤلاء البشر عندما يسلمون يعرفون نعمة الإسلام أكثر من بعض الذين ولدوا مسلمين.

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