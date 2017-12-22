جواز السفر البريطاني باللون الأزرق بعد ” بريكست “

لندن(صدى):

قررت السلطات البريطانية، تغيير لون جواز السفر الخاص بها، من لونه الخمري في الوقت الحالي إلى لون أزرق كحلي.

وجاء ذلك القرار، بعد إعلان وزير الهجرة البريطاني، براندون لويس، الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي يجعل بريطانيا غير مضطرة إلى الاستجابة لأي معايير مشتركة مع الأوروبيين.

ويرجع اختيار لون الأزرق الكحلي باعتباره لون أول جواز سفر أصدرته بريطانيا على شكل كتيب سنة 1921، وجرى تغييره إلى الخمري عقب انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.