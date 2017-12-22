أول شركة يابانية تدفع رواتب موظفيها بالـ ” بيتكوين “

طوكيو(صدى):

تبدأ شركة ” GMO internet ” اليابانية بدفع جزء من رواتب موظفيها بعمل ” بيتكوين ” الافتراضية، بشكل طوعى بفبراير 2018، وتعتبر بذلك أول كيان تجاري يستخدم هذه العملة.

وعزمت الشركة على دفع 890 دولارًا أمريكيًا من رواتب موظفيها، بالـ ” بيتكوين ” ، لمن يرغب من الموظفين من التقاضي بها فقط، وأن يكون أقل مبلغ منها 88 دولارًا تقريبًأ.

وتخطط الشركة، للسماح بشراء عملات افتراضية أخرى، وليس ” بيتكوين ” فقط، حيث تدرس إطلاق عملتها الإلكترونية الخاصة GMO coin .